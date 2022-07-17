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«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом»

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в 1-м туре РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
17 июля. «Динамо» — «Ростов» — 1:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» в рамках первого тура чемпионата России по футболу на своем поле принимало «Ростов». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыли хозяева поля. Автором гола стал нападающий Вячеслав Грулев, которому ассистировал форвард Федор Смолов, совершивший эффектный индивидуальный проход.

Во второй половине ростовчане сравняли счет: автором гола стал бывший нападающий бело-голубых Николай Комличенко.

Отметим, что «Динамо» проводило первый официальный матч под руководством нового тренера Славиши Йокановича.

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Ростов
Голы
Грулев, 16 (1:0), Комличенко, 68 (1:1)
Динамо
Шунин Варела Паршивлюк Скопинцев Кутицкий Моро Грулев (Карапузов, 87) Макаров (Тюкавин, 72) Гагнидзе Захарян Фомин Смолов (Гладышев, 72)
Ростов
Песьяков Прохин Чернов (Терентьев, 75) Сильянов (Лангович, 58) Осипенко Глебов Байрамян (Щетинин, 58) Тугарев Уткин Полоз Комличенко (Голенков, 83)
Предупреждения
Макаров 31’, Карапузов 90+2’  -  Байрамян 38’, Полоз 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Москалев (Воронеж) Хатуев (Грозный)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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6
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7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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11
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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