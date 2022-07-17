«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в 1-м туре РПЛ

«Динамо» в рамках первого тура чемпионата России по футболу на своем поле принимало «Ростов». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыли хозяева поля. Автором гола стал нападающий Вячеслав Грулев, которому ассистировал форвард Федор Смолов, совершивший эффектный индивидуальный проход.

Во второй половине ростовчане сравняли счет: автором гола стал бывший нападающий бело-голубых Николай Комличенко.

Отметим, что «Динамо» проводило первый официальный матч под руководством нового тренера Славиши Йокановича.

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.