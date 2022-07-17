Главный тренер «Локомотива»: «Общее настроение сейчас — разочарование результатом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Какое-то время мы контролировали игру. Затем у «Нижнего Новгорода» случилось удаление, после этого схема игры поменялась — и у нас, и у соперника. И иногда случается футбольный парадокс: против команды, играющей вдесятером, сложнее играть. Там ребята больше бегают, больше стараются сохранять концентрацию. Ближе к концу первого тайма мы все больше и больше атаковали, наращивали преимущество, будучи в большинстве.

Во второй половине мы добавили игрока в атаку, который должен был освежить игру впереди. Следствием этого стал забитый гол, можно сказать, вознаградил нас за такие действия. У нас было достаточно шансов, чтобы увеличить счет, были хорошие моменты. Был удар в штангу, неназначенный пенальти, мы должны были забить еще. Что касается фола на Миранчуке, то для меня это очевидный пенальти, без сомнений. Момент с попаданием мяча в руку соперника надо будет внимательно пересмотреть.

К сожалению, мы дали сопернику провести атаку, он воспользовался этим и забил гол. Конечно, после этого мы бросили все свои силы вперед, старались додавить. Но, к сожалению, нам этого не хватило. Общее настроение сейчас — разочарование результатом. Мы планировали набрать три очка. Не только я, вся команда сейчас в плохом настроении в раздевалке. Конечно, это одна из тех игр, из которой надо извлечь уроки на будущее. У нас молодая команда. Нам есть, чему поучиться, особенно при игре в обороне. Мы ни в коем случае не должны давать сопернику ни малейшего шанса. И наоборот более спокойно и хладнокровно пользоваться своими шансами и сводить игру в нашу пользу», - цитирует тренера сайт «Локо».

В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 24 июля, а «Нижний Новгород» в этот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».