Главный тренер «Локомотива»: «Общее настроение сейчас — разочарование результатом»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).
«Какое-то время мы контролировали игру. Затем у «Нижнего Новгорода» случилось удаление, после этого схема игры поменялась — и у нас, и у соперника. И иногда случается футбольный парадокс: против команды, играющей вдесятером, сложнее играть. Там ребята больше бегают, больше стараются сохранять концентрацию. Ближе к концу первого тайма мы все больше и больше атаковали, наращивали преимущество, будучи в большинстве.
Во второй половине мы добавили игрока в атаку, который должен был освежить игру впереди. Следствием этого стал забитый гол, можно сказать, вознаградил нас за такие действия. У нас было достаточно шансов, чтобы увеличить счет, были хорошие моменты. Был удар в штангу, неназначенный пенальти, мы должны были забить еще. Что касается фола на Миранчуке, то для меня это очевидный пенальти, без сомнений. Момент с попаданием мяча в руку соперника надо будет внимательно пересмотреть.
К сожалению, мы дали сопернику провести атаку, он воспользовался этим и забил гол. Конечно, после этого мы бросили все свои силы вперед, старались додавить. Но, к сожалению, нам этого не хватило. Общее настроение сейчас — разочарование результатом. Мы планировали набрать три очка. Не только я, вся команда сейчас в плохом настроении в раздевалке. Конечно, это одна из тех игр, из которой надо извлечь уроки на будущее. У нас молодая команда. Нам есть, чему поучиться, особенно при игре в обороне. Мы ни в коем случае не должны давать сопернику ни малейшего шанса. И наоборот более спокойно и хладнокровно пользоваться своими шансами и сводить игру в нашу пользу», - цитирует тренера сайт «Локо».
В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 24 июля, а «Нижний Новгород» в этот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1