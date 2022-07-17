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Полузащитник «Сочи» Ушатов прокомментировал победу над «Торпедо»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в матче первого тура РПЛ.

«Важна каждая игра, но первый матч особенно. Все хотят стартовать с позитивного результата, это задает дальнейший тон и настроение. Тем более мы играли в гостях против команды, которая только вернулась в РПЛ и хотела показать себя. Думаю, выиграли мы абсолютно по делу, доминировали на протяжение всего матча. Даже гол в наши ворота в начале второго тайма был не совсем логичным. Очень рады этой победе, теперь будем готовиться к следующей игре. Понимаем, что впереди длинный чемпионат и тяжелый сезон. Но этой победой можем быть довольны», — сказал Ушатов «СЭ».

Во 2-м туре «Сочи» сыграет в гостях с ЦСКА 23 июля в 15.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Сочи
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