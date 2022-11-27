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Сегодня, 16:42

Анатолий Бышовец: «Динамо» в этом году может занять второе место в чемпионате и побороться за Кубок России"

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах московского клуба в РПЛ и Кубке России.

«Выход «Динамо» и «Ростова» с первых мест — это объективная оценка качества команд. Если говорить о «Ростове», то он вообще закончил первую часть РПЛ в тройке призеров. «Динамо» очень близко к тому, чтобы составить конкуренцию «Ростову», «Спартаку» и остальным командам, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. «Бело-голубым» немного не хватает стабильности, но все может снова прийти.

«Динамо» в этом году может занять второе место в чемпионате и побороться за Кубок России. Многое будет зависеть от того насколько клуб сможет усилить оборону команды и начать реализовывать свои моменты", — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

«Динамо», заняв первое место в турнирной таблице группы С (10 очков), вышло в плей-офф пути РПЛ. В чемпионате России московская команда идет на четвертой позиции, имея в активе 29 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 0
Спартак 0
2-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Анатолий Бышовец
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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