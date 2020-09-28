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«Динамо» приняло решение уволить Новикова

28 сентября 2020, 23:49
Кирилл Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» приняло решение уволить главного тренера Кирилла Новикова. Во вторник о решении руководства будет объявлено команде.

В понедельник «Динамо» в 9-м туре Тинькофф РПЛ проиграло «Химкам» (0:1). После 9 туров бело-голубые занимают девятое место с 14 очками.

В середине сентября «Динамо» проиграло «Локомотиву» из Тбилиси (1:2) во втором оборочном раунде Лиги Европы.

В воскресенье, 4 октября, «Динамо» в 10-м туре принимает «Краснодар».

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