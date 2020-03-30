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«Динамо» посоветовало, что нужно делать, чтобы не запустить себя на карантине

11:54
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«Динамо» на своем официальном Youtube-канале опубликовало видео о том, как поддерживать форму во время вынужденного карантина во время пандемии коронавируса.

— Что нужно делать для того, чтобы не запустить себя? Рассказывает тренер по физподготовке Пепе! Берегите себя! — подписал клуб видеоролик.

С 30 марта все жители Москвы и Подмосковья вне зависимости от возраста обязаны не покидать места своего проживания из-за угрозы распространения коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. Матчи РПЛ — до 10 апреля. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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