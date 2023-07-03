«Динамо» получит 3 миллиона евро от «Болоньи» за 50 процентов прав на Моро

«Динамо» получит три миллиона евро от «Болоньи» за 50 процентов прав за полузащитника Николу Моро, сообщает инсайдер Николо Скира.

В воскресенье, 2 июля, бело-голубые объявили о трансфере игрока. Хавбек подписал контракт с «Болоньей», за которую играл в аренде, до конца июня 2027 года.

Полузащитник забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 66 матчах за «Динамо».

В составе «Болоньи» Моро забил 1 мяч и сделал 5 голевых пасов в 28 матчах сезона-2022/23.