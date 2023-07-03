Круговой назвал целью «Зенита» на сезон шестое чемпионство подряд: «Хочется выиграть еще и Кубок»
Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» озвучил цель клуба на предстоящий сезон.
«Конечно, цель команды на сезоне — шестое чемпионство подряд! Чемпионами становиться не скучно. Хочется каждый год выигрывать чемпионат. Хочется выиграть еще и Кубок России. Потому что лично я его еще не завоевывал. Реально ли для «Зенита» пройти сезон без поражений? Это сложная цель, но мы стараемся в каждом матче выдавать максимум и в обороне, и в атаке», — сказал Круговой «СЭ».
«Зенит» становился чемпионом РПЛ в пяти последних сезонах. В Кубке России питерцы последний раз побеждали в сезоне-2019/20.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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