Адамов: «Надеюсь, никто из бразильцев не уйдет из «Зенита»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился мнением об игре бразильских футболистов клуба в минувшем сезоне.

«Конечно, это высококлассные футболисты. Будет трудно, если они все уйдут. Я думаю, что уход всех сразу невозможен. Но даже уход одного человека затруднит ситуацию. Так что, надеюсь, никто не уйдет», — приводит слова Адамова «Известия».

Ранее сообщалось, что команду могут покинуть Клаудиньо и Вендел.