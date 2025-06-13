«Динамо» поблагодарило РФС за согласие на совмещение постов Карпиным

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды.

В своем сообщении бело-голубые поблагодарили РФС за согласие на совмещение постов 56-летним специалистом в сборной России и московском клубе.

Карпин подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал пост в национальной команде с работой в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением чемпионата после зимней паузы.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.