Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил московское «Динамо».

56-летний специалист подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года.

О назначении объявили в новом выпуске телеигры «Что? Где? Когда?». Карпин представляет на ней букмекерскую компанию, которая является спонсором и передачи, и московского клуба.

Пресс-служба бело-голубых выложила фрагмент с объявлением в своих соцсетях. «Главный вопрос летнего межсезонья разгадан», — говорится в сообщении.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал пост в национальной команде с работой в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением чемпионата после зимней паузы.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.