«Динамо» переходит на удаленный режим работы

Сотрудники офиса «Динамо» переведены на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

— В целях заботы о здоровье и безопасности своих сотрудников, офис ФК «Динамо» решением руководства клуба переведен на удаленный режим работы, — говорится в заявлении клуба. — Текущая деятельность структур и подразделений клуба продолжается в плановом режиме на бесперебойной основе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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