«Динамо» опубликовало список игроков, отправившихся на второй зимний сбор

Игроки «Динамо» отправились на второй зимний сбор в Турцию

Пресс-служба «Динамо» огласила список футболистов, отправившихся в Турцию для подготовки к старту второй части сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. Второй зимний сбор продлится с 25 января до 3 февраля.

На сборе состоятся три контрольные встречи. Бело-голубые сыграют с болгарским ЦСКА (28 января), словацким «Ружомбероком» (1 февраля) и сербским «Партизаном» (2 февраля).

Состав команды:

вратари: Иван Будачев, Игорь Лещук, Антон Шунин;

защитники: Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Денис Осокин, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев;

полузащитники: Владислав Галкин, Кирилл Жуковский, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Андрей Мазурин, Денис Макаров, Никола Моро, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски.