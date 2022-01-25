ЦСКА не отпустил Медину на матчи квалификации ЧМ-2022. Парагвай обратился в ФИФА

ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая на матчи квалификации ЧМ-2022

ЦСКА не отпустил полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Уругвая и Бразилии, сообщает La Nacion.

По информации источника, Ассоциация футбола Парагвая обратилась в ФИФА по поводу данной ситуации.

Напомним, что 24-летний парагваец впервые за карьеру был вызван в национальную сборную. Встречи Парагвая с Уругваем и Бразилией пройдут 28 января и 2 февраля соответственно.

17 января ЦСКА объявил о трансфере Медины. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан на 3,5 года.