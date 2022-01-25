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ЦСКА не отпустил Медину на матчи квалификации ЧМ-2022. Парагвай обратился в ФИФА

ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая на матчи квалификации ЧМ-2022
Карен Саркисян
Корреспондент

ЦСКА не отпустил полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Уругвая и Бразилии, сообщает La Nacion.

По информации источника, Ассоциация футбола Парагвая обратилась в ФИФА по поводу данной ситуации.

Напомним, что 24-летний парагваец впервые за карьеру был вызван в национальную сборную. Встречи Парагвая с Уругваем и Бразилией пройдут 28 января и 2 февраля соответственно.

17 января ЦСКА объявил о трансфере Медины. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан на 3,5 года.

Источник: https://versus.lanacion.com.py/versus/2022/01/24/jesus-medina-tambien-es-baja-en-la-albirroja-para-los-partidos-de-eliminatorias/
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