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«Зенит» и «Интернасионал» договорились о переходе Юри Алберто

Евгений Петров
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Global Look Press

Форвард «Интернасионала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит», сообщает Globo Esporte.

По данным источника, стороны подписали предварительное соглашение. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

При этом обсуждаются другие детали соглашения. Так, бразильский клуб хочет сохранить за собой 10 процентов от последующей продажи игрока, что не устраивает «Зенит». Обсуждается и срок перехода — зимой или летом. Также игрок еще должен пройти медосмотр перед подписанием контракта.

В минувшем сезоне 20-летний Юри Алберто в составе «Интернасионала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Юри Алберто
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