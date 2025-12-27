Врач Родионов покидает «Динамо»

Как стало известно «СЭ», врач «Динамо» Александр Родионов подал заявление об уходе из клуба. Это отголоски осенней истории, когда его полномочия были урезаны, при этом именно медицинский штаб оказался виновным во всех ситуациях с травмами.

В «Динамо» Родионов пришел в 2016-м году.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» набрало 21 очко в 18 турах.