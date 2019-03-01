"Динамо" обратилось к болельщикам в связи с переносом матча со "Спартаком" на "Арену Химки"

"Динамо" попросило болельщиков поддержать команду в матче 19-го тура премьер-лиги против "Спартака". Встреча пройдет не на реконструированном стадионе бело-голубых, как это планировалось изначально, а в Химках. Причиной послужило плохое качество газона на обновленной арене.

- Запланированное открытие нового стадиона "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" им. Л. Яшина" по не зависящим от клуба причинам, к большому сожалению, пока откладывается, в связи с неготовностью игрового поля, - говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо". - Футбольный клуб просит своих болельщиков в принципиальном дерби со "Спартаком", несмотря на то, что все ждали этот матч в Петровском парке, поддержать команду на стадионе "Арена Химки". Для нас это важно!

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 20 очков после 17 туров.

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