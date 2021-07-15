«Динамо» проиграло венгерскому МТК в товарищеском матче
20:34
В товарищеском матче московское «Динамо» проиграло венгерскому МТК (0:2).
Голы забили Бенсе Кочиш и Марк Ковачретти. Старт матча был задержан из-за того, что венгерский клуб перепутал время начала матча.
Товарищеский матч
«Динамо» (Россия) — МТК (Венгрия) — 0:2 (0:1)
Голы: Кочиш, 34 (0:1). Ковачрети, 80 (0:2).
«Динамо»: Будачев, Варела, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Грулев (Нжи, 39), Гладышев.
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