«Динамо» проиграло венгерскому МТК в товарищеском матче

В товарищеском матче московское «Динамо» проиграло венгерскому МТК (0:2).

Голы забили Бенсе Кочиш и Марк Ковачретти. Старт матча был задержан из-за того, что венгерский клуб перепутал время начала матча.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) — МТК (Венгрия) — 0:2 (0:1)

Голы: Кочиш, 34 (0:1). Ковачрети, 80 (0:2).

«Динамо»: Будачев, Варела, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Грулев (Нжи, 39), Гладышев.