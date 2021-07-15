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Александр Зотов: «Срок выплат по задолженностям в «Нижнем Новгороде» наступит в сентябре»

21:19
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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что срок выплат по задолженностям по зарплате перед игроками «Нижнего Новгорода» наступит в сентябре. С этого месяца их будут считать долгами.

«Обращений пока не было, потому что большая часть долгов — по премиальным. Срок выплат по ним пока не наступил, они станут долгами, если их не выплатят к сентябрю. У нас никаких сигналов по лицензированию не было. Обращений тоже не было — ни в палату по разрешению споров РФС, ни к нам», — приводит слова Зотова ТАСС.

Ранее, 14 июля, «Чемпионат» сообщил, что «Нижний Новгород» должен выплатить футболистам 120 миллионов рублей по итогам прошлого сезона.

26 июля «Нижний Новгород» сыграет с «Сочи» в матче первого тура Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11914037

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