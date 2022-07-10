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Сегодня, 14:22

«Динамо» может обжаловать решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» может обжаловать решение защитника Фабиана Бальбуэны приостановить контракт с клубом.

«Защитник Фабиан Бальбуэна приостановил трудовой договор на сезон-2022/23 на основании решения ФИФА от 21 июня 2022 года. Согласно данному решению, ФИФА разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на сезон-2022/23.
ФК «Динамо» считает данное решение непоследовательным, дискриминационным, грубо нарушающим основополагающие принципы ФИФА и оставляет за собой право обжаловать соответствующее решение ФИФА в компетентных инстанциях», — говорится в заявлении на официальном сайте бело-голубых.

Сегодня, 10 июля «Динамо» объявило о решении Бальбуэна приостановить действие контракта с клубом до конца сезона-2022/23. По информации «СЭ», на решение футболиста повлияла его супруга.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на счету 30-летнего парагвайца 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых.

Источник: https://fcdm.ru/news/fabian-balbuena-priostanovil-kontrakt-s-dynamo

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