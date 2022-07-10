«Динамо» может обжаловать решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом
«Динамо» может обжаловать решение защитника Фабиана Бальбуэны приостановить контракт с клубом.
«Защитник Фабиан Бальбуэна приостановил трудовой договор на сезон-2022/23 на основании решения ФИФА от 21 июня 2022 года. Согласно данному решению, ФИФА разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на сезон-2022/23.
ФК «Динамо» считает данное решение непоследовательным, дискриминационным, грубо нарушающим основополагающие принципы ФИФА и оставляет за собой право обжаловать соответствующее решение ФИФА в компетентных инстанциях», — говорится в заявлении на официальном сайте бело-голубых.
Сегодня, 10 июля «Динамо» объявило о решении Бальбуэна приостановить действие контракта с клубом до конца сезона-2022/23. По информации «СЭ», на решение футболиста повлияла его супруга.
Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на счету 30-летнего парагвайца 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых.
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4
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5
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6
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8
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9
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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