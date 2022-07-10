Хохлов назвал уход Бальбуэны потерей для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» уход Фабиана Бальбуэны из московской команды.

«Конечно, уход Бальбуэны — это потеря. У «Динамо» недобор центральных защитников. Не знаю, кем они эту позицию будут закрывать», — сказал Хохлов «СЭ».

По информации «СЭ», на решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом повлияла супруга футболиста.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.