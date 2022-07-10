Хохлов назвал уход Бальбуэны потерей для «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» уход Фабиана Бальбуэны из московской команды.
«Конечно, уход Бальбуэны — это потеря. У «Динамо» недобор центральных защитников. Не знаю, кем они эту позицию будут закрывать», — сказал Хохлов «СЭ».
По информации «СЭ», на решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом повлияла супруга футболиста.
Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.
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ЦСКА – Урал
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Ахмат – Спартак
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|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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