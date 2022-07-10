Украинский защитник «Динамо» Ордец приостановил контракт клубом и перешел в немецкий «Бохум»
Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец перешел в «Бохум».
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, футболист воспользовался разрешением ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми до конца сезона-2022/23.
30-летний игрок проведет предстоящий сезон в «Бохуме» на правах аренды.
Ордец перешел в «Динамо» в июле 2019 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол в 19 матчах за бело-голубых. Защитник не появлялся на поле во второй половине сезона-2021/22.
Сегодня, 10 июля контракт с «Динамо» приостановил еще один иностранный защитник — Фабиан Бальбуэна.
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