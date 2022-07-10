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Сегодня, 12:52

Украинский защитник «Динамо» Ордец приостановил контракт клубом и перешел в немецкий «Бохум»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Ордец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец перешел в «Бохум».

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, футболист воспользовался разрешением ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми до конца сезона-2022/23.

30-летний игрок проведет предстоящий сезон в «Бохуме» на правах аренды.

Ордец перешел в «Динамо» в июле 2019 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол в 19 матчах за бело-голубых. Защитник не появлялся на поле во второй половине сезона-2021/22.

Сегодня, 10 июля контракт с «Динамо» приостановил еще один иностранный защитник — Фабиан Бальбуэна.

Источник: https://www.vfl-bochum.de/en/news/overview/pro/thanks-to-special-rules-vfl-sign-ordets/

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ТБ 2.5

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1.81

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17%

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Иван Ордец
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