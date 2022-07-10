Семшов назвал неуважением уход из «Динамо» Бальбуэны и Ордеца
Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов назвал неуважением к клубу уход защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.
Сегодня, 10 июля оба футболиста приостановили контракт с московским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.
«Есть селекционная служба, которая должна была заранее предугадывать ситуации, которые могут сложиться. Глупо было надеяться, что легионеры не воспользуются поправкой ФИФА. Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату. Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем», — цитирует Семшова ТАСС.
30-летний игрок проведет предстоящий сезон в «Бохуме» на правах аренды.
Ордец перешел в «Динамо» в июле 2019 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол в 19 матчах за бело-голубых. Защитник не появлялся на поле во второй половине сезона-2021/22.
Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.
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14
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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