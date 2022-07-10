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Сегодня, 14:06

Семшов назвал неуважением уход из «Динамо» Бальбуэны и Ордеца

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов назвал неуважением к клубу уход защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.

Сегодня, 10 июля оба футболиста приостановили контракт с московским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.

«Есть селекционная служба, которая должна была заранее предугадывать ситуации, которые могут сложиться. Глупо было надеяться, что легионеры не воспользуются поправкой ФИФА. Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату. Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем», — цитирует Семшова ТАСС.

30-летний игрок проведет предстоящий сезон в «Бохуме» на правах аренды.

Ордец перешел в «Динамо» в июле 2019 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол в 19 матчах за бело-голубых. Защитник не появлялся на поле во второй половине сезона-2021/22.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15177531

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