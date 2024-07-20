«Динамо» Москва — «Факел»: Лунев и Тюкавин выйдут с первых минут

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Московское «Динамо» и «Факел» объявили стартовые составы перед матчем 1-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20.00 мск.

«Динамо» М: Лунев, Даса, Лепский, Майсторович, Бессмертный, Лаксальт, Фомин, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Купцов, Скопинцев, Лесовой, Грулев, Гагнидзе, Назаренко, Кутицкий, Окишор.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Черов, Сенхаджи, Ильин, Селе, Квеквескири, Альшин, Моцпан, Брахими, Марков.

Запасные: Гудиев, Мастерной, Калинин, Дзиов, Якимов, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Багателия, Мертенс, Аппаев.