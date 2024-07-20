Гранат: «Матч «Ростова» и ЦСКА будет самым интересным в первом туре»

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Владимир Гранат заявил, что матч между «Ростовом» и ЦСКА будет самым интересным в 1-м туре РПЛ.

«Из первого тура, наверное, «Ростов» — ЦСКА — самый интересный матч, потому что очень классные тренеры у обеих команд. К тому же у ЦСКА, наверное, будет обновленная игра, стоит ее увидеть. Есть ли явный фаворит? Для меня явного фаворита нет. Кто сильнее на бумаге? Абсолютно одинаковые шансы. Удивлюсь ли я, если победу одержит «Ростов»? Нет. Если выиграет ЦСКА, я тоже не удивлюсь, если честно», — сказал Гранат «РБ Спорт».

Матч между командами пройдет в субботу, 20 июля, на «Ростов Арене». Начало — в 20:00 мск.