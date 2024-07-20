«Крылья Советов» — «Зенит»: Педро забил четвертый мяч гостей в концовке

«Зенит» забил еще один гол в матче против «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ — 4:0.

На 90+3-й минуте забил Педро, вышедший на замену во втором тайме.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».