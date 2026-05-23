Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» во втором переходном матче и осталось в РПЛ
Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» в ответном VK Видео переходном матче — 2:0. Игра прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.
Счет на 39-й минуте с пенальти открыл Гамид Агаларов. На 62-й минуте Хуссем Мрезиг увеличил преимущество махачкалинцев.
«Динамо» обыграло «Урал» по сумме двух матчей (3:0) и будет выступать в чемпионате России-2026/27. «Урал» продолжит играть в Первой лиге.
По итогам сезона-2025/26 махачкалинская команда с 26 очками заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (61 очко) стал третьим в ФНЛ.
Позднее в субботу «Акрон» и «Ротор» проведут ответный переходной матч за право принять участие в чемпионате России в следующем сезоне. Первая игра команд, которая прошла 20 мая, завершилась победой тольяттинцев со счетом 2:0.
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|И
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|+/-
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1
|Краснодар
|5
|5
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|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
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3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
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4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
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5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
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6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
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7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
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8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
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9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
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10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0