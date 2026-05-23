Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» во втором переходном матче и осталось в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» в ответном VK Видео переходном матче — 2:0. Игра прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.

Счет на 39-й минуте с пенальти открыл Гамид Агаларов. На 62-й минуте Хуссем Мрезиг увеличил преимущество махачкалинцев.

«Динамо» обыграло «Урал» по сумме двух матчей (3:0) и будет выступать в чемпионате России-2026/27. «Урал» продолжит играть в Первой лиге.

По итогам сезона-2025/26 махачкалинская команда с 26 очками заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (61 очко) стал третьим в ФНЛ.

Позднее в субботу «Акрон» и «Ротор» проведут ответный переходной матч за право принять участие в чемпионате России в следующем сезоне. Первая игра команд, которая прошла 20 мая, завершилась победой тольяттинцев со счетом 2:0.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)

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