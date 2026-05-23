«Акрон» — «Ротор»: смотреть онлайн трансляцию стыкового матча РПЛ и ФНЛ

«Акрон» и «Ротор» сыграют в переходном матче 23 мая

«Акрон» и «Ротор» сыграют в VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

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23 мая, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча. Отслеживать ключевые события и результат игры «Акрон» — «Ротор» можно в матч-центре «СЭ».

Переходные матчи между клубами РПЛ и первой лиги бесплатно в прямом эфире транслирует онлайн-платформа VK Видео.

Соперники во всех турнирах играли между собой 3 раза, во всех играх победу одержали тольяттинцы. Разность мячей 5-1 в пользу «Акрона».

Первый переходной матч состоялся в среду, 20 мая. В Волгограде победу одержали гости со счетом 2:0.