Махачкалинское «Динамо» разгромило «Ленинградец» в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» победило «Ленинградец» во втором контрольном матче на летних тренировочных сборах — 3:0.

Игра прошла в закрытом режиме на поле Спортивной школы олимпийского резерва в Зеленогорске. Голы махачкалинцев забили Гамид Агаларов, Ильяс Ахмедов и Темиркан Сундуков.

В сезоне-2025/26 «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В переходных матчах команда обыграла «Урал» по сумме двух встреч (3:0) и сохранила прописку в РПЛ. «Ленинградец» по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу.