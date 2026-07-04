ЦСКА — «Арсенал»: прямая трансляция товарищеского матча

ЦСКА и «Арсенал» сыграют в товарищеском матче 4 июля

ЦСКА и тульский «Арсенал» встретятся в товарищеском матче в субботу, 4 июля. Игра пройдет в УТЦ Новогорск и начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция игры ЦСКА — «Арсенал» будет доступна в онлайн-формате в официальной группе армейцев в социальной сети ВКонтакте.

Следить за ходом встречи ЦСКА — «Арсенал» также можно в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2025/26 армейцы заняли пятое место в РПЛ, набрав 51 очко. Тульский клуб выступал в Первой лиге и финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы с 39 очками.

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