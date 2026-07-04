В РПЛ не будут работать два опытных судьи

Как стало известно «СЭ», этим летом завершится карьера одних из самых опытных российских судей — 47-летнего Игоря Демешко и 46-летнего Алексея Стипиди. Они не войдут в список рефери на сезон-2026/27.

Ассистент арбитра из Химок начал судить в РПЛ 15 лет назад — первый матч Демешко провел 30 мая 2011 года. Тогда в игре «Амкар» — «Волга НН» (1:0) он помогал Альмиру Каюмову.

Демешко — ассистент ФИФА с 2015-го. Прошлой осенью РФС оставил его в листе ФИФА на 2026-й, сохранив ему право обслуживать международные встречи. Он также работает в академии РФС, где отвечает за подготовку помощников судей.

Ассистент рефери из Краснодара судил в чемпионате России с сентября 2012 года. Первый матч Стипиди был в Лужниках: «Спартак» — «Ростов» (3:1) в бригаде Сергея Лапочкина.