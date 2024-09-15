«Динамо» Махачкала — «Спартак»: видео голов

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«Спартак» на выезде играет с махачкалинским «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ.

20-я минута. Угальде — 0:1.

36-я минута. Литвинов (автогол) — 1:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» (Махачкала) — «Спартак.