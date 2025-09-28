«Динамо» Махачкала — «Сочи»: команды не открыли счет в первом тайме

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» завершили вничью первый тайм матча 10-го тура РПЛ — 0:0. Игра проходит на «Анжи Арене».

Хозяева нанесли два удара в створ ворот «Сочи». Гости ни разу не пробили по воротам.