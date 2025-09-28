Футбол
28 сентября, 18:06

Талалаев: «Из 7 последних матчей без удалений и пенальти ЦСКА не выиграл ни одного»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 10-м туре РПЛ.

Калининградцы завершали игру вдесятером после удаления Кевина Андраде на 83-й минуте.

«Первое поражение пока никак не воспринимается. Я поблагодарил ребят, очень хорошая и качественная игра. Мои футболисты не уступали ни в чем на поле, поэтому пока ощущения поражения нет.

Думаю, что надо смотреть футбол, понимать качество. Надо поздравить ЦСКА. Думаю, что с тем, что происходит, следует поздравить уже ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут. А болельщикам армейцев следует поразмышлять, что из семи последних игр без удалений и пенальти, они не выиграли ни одной», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА обыграл &laquo;Балтику&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 28&nbsp;сентября.ЦСКА дожал «Балтику» на 90+5-й минуте! Дивеев сделал армейцев единоличными лидерами

ЦСКА (21 очко) вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой.

В следующем туре армейцы примут «Спартак», а «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Обе игры пройдут 5 октября.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • на каждый клуб перезва найдется!

    он еще зинит возглавит вот увидите и каак запоет!

    29.09.2025

  • Байба Бендика

    Бла-бла-блалаев....

    29.09.2025

  • 4rfv5tgb

    Андраде еще раньше должен был получить 2ую жк, когда ударил сзади по ногам Облякову

    29.09.2025

  • Denizzz77

    эта истеричка не сможет работать под давлением в топ клубе,плюс он не сможет работать с авторитетными футболистами,воспитывать молодежь-да, любой дзюба или баринов пошлют его после первого же пихача в перерыве.

    29.09.2025

  • Илья858

    Талалаев солгал?

    28.09.2025

  • Илья858

    Журналистика, ёпт 18:06. Игнат Заздравин Талалаев: «Из 7 последних матчей без удалений и пенальти ЦСКА не выиграл ни одного» 19:40. Артем Белинин Талалаев: «Из шести последних матчей без пенальти и удалений ЦСКА не выиграл ни одного».

    28.09.2025

  • Илья858

    Справедливости ради, с Оренбургом удаление было на 89-й минуте.

    28.09.2025

  • ritenyto

    Да это обнакновенно. Просто удивительно, что заздравин тем же говном не занялся за бОльшие деньги :)

    28.09.2025

  • Ironyfan

    Очень умный комментарий...вот только, иди речь о Зените, воя про все куплено нам было бы не избежать. А так все верно - против обороняющихся всегда больше санкций.

    28.09.2025

  • spartsmen

    Ну дык не удаляйтесь и не фолите в штрафной.

    28.09.2025

  • По мечу

    может ты, дорогой гандон, и прав. может нет

    28.09.2025

  • По мечу

    а в жизни симпатизировал внучатому племяннику Навальному. - саратовский пердун

    28.09.2025

  • bishevcky

    Не, ты что забыл.Газпром.

    28.09.2025

  • Sergey Nikolsky

    А что же тогда Талалаев считает запредельным?...- Может игру в защите на перехват?...- А может подкат в середине поля?...- А может, когда в атаке нападающий движением показывает, куда и как он хочет получить мяч?...- А может игру вратаря как "последнего защитника" - выход на нападающего в полный рост?...- Для него это запредельное? Ну тогда и для "Балтики" невозможное...

    28.09.2025

  • Jean4

    Выходит, встретились два "одиночества" и одно из них оказалось сильнее. =)

    28.09.2025

  • Jean4

    Такова статистика. Тут не поспоришь с Талалаем.

    28.09.2025

  • Сомневающийся

    Хорошее фото к этому комментарию разместил СЭ

    28.09.2025

  • Прораб.

    Если первый раз получил бы жёлтую, второй раз нарываться не стал.

    28.09.2025

  • Прораб.

    Последние капли уважения потерял. Ты своих футболёров учи, что нельзя, имея одну карточку, рисковать и получать вторую. Минимум четырежды Балтика избежала гола, но футбольный Бог есть. Пора тебе обратно экспертом на Матч ТВ. Зазвездился, млин!

    28.09.2025

  • Фирсыч

    Когда были деньги от Абрамовича...

    28.09.2025

  • DemolisherAjax

    Ну все - попал в лидеры чемпионата и понесло дядю :) Те не играют,а эти вообще благодаря удалениям выигрывают :) Ничего во втором круге будет болтаться на 10 месте :))

    28.09.2025

  • Фирсыч

    Не поверю. В данных случаях действительно шла атака, а не передача поперёк поля.

    28.09.2025

  • ровнов

    Он Семака напомнил, все виноваты, но не он.

    28.09.2025

  • oknik09

    К примеру, с Краснорадом не дали пенальти на последней минуте матча. Это как-то прокемментировал Талалаев? С Зенитом, судья свистел в одну сторону, как потерпевший. И не в сторону ЦСКА. Где было мнение Талалаева? Так что, так себе отговорка...

    28.09.2025

  • aug081266

    Ты не поверишь но после каждого фола срывается атака соперника...За каждый карточку давать?...Подсчитай сколько балтийским не дали карточек за их нарушения...

    28.09.2025

  • Брат

    Это и следовало ожидать от Талалая. Как победы закончились, любая команда сыгравшая с ними в ничью по его мнению играла не так и во всех типа Балтика была лучше всех и ближе к победе! А сами в последних трёх матчах не забили ни одного гола. Тенденция, однако. Теперь другая карта пойдёт и Талалай поедет вниз по таблице. Готовимся к новым спичам!

    28.09.2025

  • Millwall82

    ну конечно же его не позовут, он 18 мест работы за 20 лет сменил. Однако, черный пиар (его рук дело) и некий "успех" Балтики (скажем 6 место) может дать ему шанс, в условном Ростове например или Динамо. Его никогда не рассматривали в топы, но нынче с тренерами в РПЛ не густо. Его поколение так ничего по сути и не выиграло как тренеры, Черчесов разве что в Венгрии и Сербии. Да Слуцкий когда-то и что-то очень и очень давно.

    28.09.2025

  • Деметрио

    Для наброса достаточно, у него почти получилось.

    28.09.2025

  • Фирсыч

    Возможно.

    28.09.2025

  • Фирсыч

    Понять Талалаева можно. Глебов два раза подряд сорвал атаки Балтики, но жёлтую получил только одну.

    28.09.2025

  • Фирсыч

    Глебов два раза подряд сорвал атаки! Он не заслуживал удаления?

    28.09.2025

  • alex2999

    Судья сломал игру? :)

    28.09.2025

  • LifeTV

    Талалаев доиграется. Проклянут его фанаты, ЦСКА. Болтает лишнего много. Играть Балтика не умеет. Слабая команда. ЦСКА 19 раз за игру ей бил. Повезло, что проиграли не с крупным счётом :cry::cry::cry:

    28.09.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Талалихин уже накатил?

    28.09.2025

  • Gordon

    Тем лучше для топ-клубов )

    28.09.2025

  • Gordon

    Это просто Талалаев)

    28.09.2025

  • Gordon

    Этот не навонять не мог :)

    28.09.2025

  • protch

    А это, говоря по-нашему, по-матросски, тот же буй, только вид сбоку.

    28.09.2025

  • aug081266

    Дешевый гaндoн...Как-то по бабски себя повёл...

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    В простонаречье - уровень.

    28.09.2025

  • Independent forever

    Какой же ты тупой, Талалаев. То, что против команды фолят, нарываясь на карточки, штрафные, пенальти- это показатель качества игры. В чем суть твоего "гениального" высказывания?

    28.09.2025

  • protch

    Талалаевский высер в таком контексте показывает, что он, однако, представляет из себя прибор для проверки горизонтальности плоскостей. В просторечии ватерпас.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Талалай в тренерстве очередной недоучка .. пусть задумается о том, что в следущих 5 матчах РПЛ его команда выиграет не больше одного и наберет не более 4 очков. Будет на своем месте в пределах десятки. А если недоучку не уволят, то Кёниг отправится в Пер.лигу.

    28.09.2025

  • TokTram_

    А зачем Талалаев топ-клубам?!

    28.09.2025

  • Andre_Saratov

    Там еще в первом тайме прямой ногой Титков играл на красную. В матче симпатизировал Балтике.

    28.09.2025

  • Gavr49

    Так ведь каждый видит только то, что хочет видеть.

    28.09.2025

  • Gavr49

    Заслуживал, на мой взгляд. Первая - оранжевая, вторая - срыв атаки, которая могла превратиться в выход один на один. И, правда, обороняющиеся всегда нарушают правила больше. Сейчас, похоже, балтийцы физически подсели, поэтому чаще опаздывают, и нарушения поэтому грубее. Как-то так.

    28.09.2025

  • Ю.Ю.

    Глянул статистику. Что интересно, сама Балтика смогла только Акрон победить без пенальти и удаления. Вот такая вот правда.

    28.09.2025

  • Игорь Конев

    Хороший комплимент, команда зарабатывает пенальти и заставляет удаляться

    28.09.2025

  • Деметрио

    Он бы за своими следил. А то ждёт видимо приглашение на Матч ТВ, там лучше словами бросаться, а не после игры...

    28.09.2025

  • Sergey Sparker

    Гнилой базар от гнилого субъекта. Если ЦСКА давит, так как давил этих костоломов сегодня, нарушения, удаления, штрафные неизбежны. Так сегодня разве негр не заслуживал удаления? 100%!

    28.09.2025

  • Ю.Ю.

    И ведь не опровергнуть))

    28.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Гинер всех !!!....

    28.09.2025

  • Millwall82

    таким макаром, тебя никогда не пригласят в топ-клуб. Никогда.

    28.09.2025

  • Никто62

    Прав ведь зараза.

    28.09.2025

    • «Динамо» Махачкала — «Сочи»: команды не открыли счет в первом тайме

    В «Балтике» считают хорошим результатом одно поражение в 10 турах РПЛ
