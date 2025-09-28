Талалаев: «Из 7 последних матчей без удалений и пенальти ЦСКА не выиграл ни одного»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 10-м туре РПЛ.

Калининградцы завершали игру вдесятером после удаления Кевина Андраде на 83-й минуте.

«Первое поражение пока никак не воспринимается. Я поблагодарил ребят, очень хорошая и качественная игра. Мои футболисты не уступали ни в чем на поле, поэтому пока ощущения поражения нет.

Думаю, что надо смотреть футбол, понимать качество. Надо поздравить ЦСКА. Думаю, что с тем, что происходит, следует поздравить уже ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут. А болельщикам армейцев следует поразмышлять, что из семи последних игр без удалений и пенальти, они не выиграли ни одной», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА (21 очко) вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой.

В следующем туре армейцы примут «Спартак», а «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Обе игры пройдут 5 октября.