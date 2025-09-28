«Динамо» Махачкала и «Сочи» сыграют в чемпионате России 28 сентября

«Динамо» Махачкала примет «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» Махачкала — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В 9 турах премьер-лиги махачкалинцы набрали 9 очков, а сочинцы — только одно.

