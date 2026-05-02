«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Роналдо вывел гостей вперед

«Ростов» вышел вперед в матче 28-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 2:1. Игра проходит на стадионе «Анжи Арене» в Каспийске.

На 76-й минуте отличился полузащитник гостей Роналдо с передачи Егора Голенкова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

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