«Ростов» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо»
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе «Анжи Арене» в Каспийске.
На 28-й минуте после подачи полузащитника гостей Алексея Миронова со штрафного мяч в свои ворота переправил защитник махачкалинцев Ян Джапо. На 60-й минуте счет с пенальти сравнял нападающий хозяев Гамид Агаларов.
Победный гол на 76-й минуте забил хавбек ростовчан Роналдо.
«Ростов» набрал 30 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 24 очками — на 14-й строчке.
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