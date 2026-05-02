«Ростов» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо»

«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе «Анжи Арене» в Каспийске.

На 28-й минуте после подачи полузащитника гостей Алексея Миронова со штрафного мяч в свои ворота переправил защитник махачкалинцев Ян Джапо. На 60-й минуте счет с пенальти сравнял нападающий хозяев Гамид Агаларов.

Победный гол на 76-й минуте забил хавбек ростовчан Роналдо.

«Ростов» набрал 30 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 24 очками — на 14-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

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