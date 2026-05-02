«Балтика» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 16.30 мск

«Балтика» и «Рубин» сыграют в 28-м туре чемпионата России в субботу, 2 мая. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 27 туров премьер-лиги «Балтика» набрала 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» с 39 очками располагается на седьмой строчке в чемпионате России.

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