«Динамо» Махачкала — «Ростов»: видео голов

«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе «Анжи Арене» в Каспийске.

28-я минута. Ян Джапо (автогол) — 0:1

60-я минута. Гамид Агаларов (пенальти) — 1:1

76-я минута. Роналдо — 1:2

«Ростов» набрал 30 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 24 очками — на 14-й строчке.

В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с «Акроном» (11 мая), а махачкалинцы в гостях встретятся с «Ахматом» (10 мая).

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

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