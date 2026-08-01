«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Митрюшкин был заменен из-за травмы

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин был заменен на 59-й минуте из-за повреждения. Вместо него на поле вышел голкипер Илья Лантратов.

Игра проходит в Каспийске на «Анжи Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.