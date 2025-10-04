«Динамо» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 4 октября

«Динамо» и «Локомотив» проведут матч в 11-м туре чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 19.00 мск, за 45 минут до стартового свистка. Также смотреть матч можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Динамо» в десяти турах чемпионата России набрало 15 очков, а «Локомотив» — 20 очков.

