«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 4 октября

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в 11-м туре чемпионата России в субботу, 4 октября. Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча краснодарцев и грозненцев. Следить за основными событиями игры «Краснодар» — «Ахмат» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 10 туров чемпионата России «быки» набрали 20 очков и занимали третье место в таблице, у грозненцев — 15 очков и восьмая строчка.

