Сегодня, 09:51

«Фратрия» почтила память Федора Черенкова в годовщину его смерти

Ана Горшкова
Корреспондент

Объединение организованных болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост, в котором почтило память экс-игрока красно-белых Федора Черенкова в годовщину его смерти. Он скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

«4 октября 2014 года не стало Федора Федоровича Черенкова. Уход нашего Федора стал невосполнимой потерей для всей красно-белой семьи. Светлая память великому спартаковцу!» — говорится в посте Telegram-канала «Фратрии».

Черенков является воспитанником «Спартака». Он выступал за клуб с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год, проведя за команду 494 матча и забив 121 гол.

Вместе со «Спартаком» Черенков стал 3-кратным чемпионом СССР, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Источник: Telegram-канал «Фратрии»
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
  • Ехидный старикан

    Фёдор влюбил в себя весь футбольный СССР. Мы помним!!!

    04.10.2025

