«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы на матч
Тренерские штабы «Динамо» и «Локомотива» огласили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.
«Динамо»: Лунев, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Кутицкий, Гагнидзе, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамале.
«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Фассон, Ньямси, Сильянов, Ненахов, Баринов, Батраков, Пиняев, Сарвели, Воробьев.
Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 17.30 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0
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