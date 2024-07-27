«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы на матч

Тренерские штабы «Динамо» и «Локомотива» огласили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Кутицкий, Гагнидзе, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамале.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Фассон, Ньямси, Сильянов, Ненахов, Баринов, Батраков, Пиняев, Сарвели, Воробьев.

Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 17.30 мск.