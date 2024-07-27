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Сегодня, 16:10

Булыкин считает, что «Зенит» не сможет забить 100 голов в РПЛ по итогам сезона

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» забить 100 мячей в год своего столетия.

«Я думаю, 100 голов забить нереально. Если только Глушенков в каждом матче по два будет класть. Но это очень тяжело будет сделать, и «Зениту» будет достаточно снова выиграть все три турнира на столетие клуба», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Весной 2025 года петербургский клуб отметит 100-летний юбилей. «Зенит» является действующим чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. По итогам сезона-2023/24 сине-бело-голубые выиграли РПЛ в 6-й раз подряд.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
2
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
3
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
4
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
5
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
8
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
14
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков

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Акрон

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 1
П
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Бителло

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Зенит

 2
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Зенит

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И К Ж
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Динамо

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