«Динамо» — «Краснодар»: Са вывел гостей вперед

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са отметился голом в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0.

Футболист забил на 25-й минуте. Мяч влетел в ворота рикошетом от игрока «Динамо» после удара Са.