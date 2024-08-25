Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к игрокам после победы над «Пари НН»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к игрокам команды после матча 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).
«Мы не должны давать шансов! Мы умеем. Мы забьем. Мы додавим. Мы своё возьмём. Я верю. Вперед!» — передает слова тренера пресс-служба команды.
После 6 туров РПЛ «Крылья» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. «Пари НН» с таким же количеством баллов идет на 10-й строчке.
1 сентября «Крылья» сыграют с махачкалинским «Динамо» в 7-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 мск.
Источник: https://t.me/fckssamara_official/20187
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|3 : 1
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
Новости