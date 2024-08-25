Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к игрокам после победы над «Пари НН»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к игрокам команды после матча 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

«Мы не должны давать шансов! Мы умеем. Мы забьем. Мы додавим. Мы своё возьмём. Я верю. Вперед!» — передает слова тренера пресс-служба команды.

После 6 туров РПЛ «Крылья» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. «Пари НН» с таким же количеством баллов идет на 10-й строчке.

1 сентября «Крылья» сыграют с махачкалинским «Динамо» в 7-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 мск.