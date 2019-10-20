На 90+5-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (1:1) арбитр Михаил Вилков ошибся, не наказав бело-голубых 11-метровым ударом.

90+5-я минута матча «Динамо» — «Краснодар».

В том эпизоде незадолго до финального свистка Шарль Каборе в своей штрафной площади ударил Уроша Спаича, пытавшегося пробить по воротам, правой ногой по левой ноге, и тем самым дал рефери основания для назначения пенальти. Однако судья на это не отреагировал и вскоре завершил игру. (Александр Бобров)

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