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«Динамо» — «Краснодар»: Мартынович сравнял счет

19:41
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На 35-й минуте матча 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» защитник гостей Александр Мартынович сравнял счет после подачи углового — 1:1.

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Динамо — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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