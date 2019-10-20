«Динамо» — «Краснодар»: Мартынович сравнял счет
19:41
На 35-й минуте матча 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» защитник гостей Александр Мартынович сравнял счет после подачи углового — 1:1.
? Александр Мартынович забил головой в ворота «Динамо» после розыгрыша углового.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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