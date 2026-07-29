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Сегодня, 09:17

В Европарламенте раскритиковали план Инфантино по продаже коммерческих прав на ЧМ

Сергей Ярошенко

Депутаты Европарламента раскритиковали план президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, сообщает Politico.

По информации источника, в Европарламенте также рассматривают возможность пригласить Инфантино для обсуждения этой инициативы. Ряд депутатов заявили, что «спорт не может подчиняться логике финансовых рынков», назвав предложение Инфантино «абсурдным».

Ранее The Times сообщил, что глава ФИФА планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов. Предполагается создание компании, которая будет контролировать коммерческие права на мужской и женский чемпионаты мира, а также клубный чемпионат мира.

Отмечается, что ФИФА консультировалась с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

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Джанни Инфантино
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